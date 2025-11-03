Новини
Над 500 участници изучаваха природата чрез сетивата си в Зооцентъра в Добрич в рамките на проекта "Природен компас"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:43Коментари (0)48
Центърът за защита на природата и животните в Добрич се превърна в споделено пространство за всички любители на природата като част от проекта "Природен компас“ на сдружение "Живица-Добрич“. Той е реализиран с подкрепата на Vivacom Регионален грант. В рамките на шест месеца - от май до октомври в него се проведоха над 15 събития, които ангажираха десетки семейства, деца, експерти и доброволци в създаването на среда за сетивно учене и откривателство.

Проектът стартира с интерактивното събитие "На лов за природни съкровища“, в което семейства с деца търсиха следи от животни и събираха природни материали, част от които влязоха в приложение за тактилната пътека. Последваха творчески работилници и беседи, посветени на природата и детското развитие. Над 110 доброволци се включиха в изграждането на сетивна пътека и гнездо за щъркели, за да се подкрепи дейността на зооцентъра. Поредица от експедиции на тема "Растения“ и "Животни“ въведе участниците в света на местната флора и фауна.

Акцент бе събитие със зеленото училище на зооцентъра за опръстеняването и освобождаването на птици, които са реабилитирани в спасителния център с помощта на Опръстенителния орнитологичен лагер на Дуранкулашкото езеро – момент, който остави силен отпечатък у всички участници.

"За нас "Природен компас“ не е просто проект, а процес на връзка – между децата и земята, между поколенията, между хората и природата. Облагородихме пространство в Зооцентър Добрич, в което ученето е преживяване, а всяко дете може да открие света със своите сетива. Сдружение "Живица“ вярва, че "Природен компас“ ще остане пътека за откриване в бъдеще“, споделят от екипа на Сдружение "Живица – Добрич“.

Финалът на проекта бе отбелязан с Фестивала "Компас на сетивата“, който събра над 250 участници в специално създадени зони за преживяване с петте сетива – слух, зрение, обоняние, вкус и допир. Посетителите преминаха боси по новоизградената тактилна пътека, стимулирана всички сетива по зони, експериментираха с природни елементи и се включиха в звукова медитация.

Обратната връзка от участниците бе изключително положителна. Посетителите определиха преживяването като "различно, вдъхновяващо и обединяващо“. Особено трогателен бе отзивът на преподавател, работещ с деца със специални потребности, който подчерта колко ценна ще бъде пътеката за сетивната интеграция и самочувствието на учениците му.

"Подкрепата на вдъхновяващи проекти като "Природен компас“ е в основата на Vivacom Регионален грант. За нас е изключително важно да създаваме реална стойност за общностите, като насърчаваме образователни и екологични инициативи, които оставят видим отпечатък и създават поле за образование и общуване", сподели Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).






