Лошото време през последните дни поставя под риск сигурността високо в планините. Не липсват инциденти с туристи в зимните ни курорти.Над 50 см е новата снежна покривка във високите части на Пирин. Именно това изкушава и фрийрайдърите, и скиорите, като не липсват инциденти, както на пистите, така и извън тях.Александър Весков – председател на УС на ПСС пред БНТ: "Имаме няколко акции в различните планини за скиори и сноубордисти, пострадали при каране извън пистите. Времето, разбира се, е много благоприятно за тях, но същото време е много опасно. Около 50-60 см е новата снежна покривка, нетипично мартенски сняг, доста пръхкав и приятен, което обаче, имайки предвид 15-20 дни преди това на хубаво време с доста по-високи температури, е сериозна предпоставка за лавини. Силен вятър имаше вчера и оня ден по високите планини, което допълнително дава предпоставки за лавини."В Банско има доста инциденти на пистата и извън нея.Александър Весков – председател на УС на ПСС: "Вчера имаше един малко по-сериозен, но извън пистата инцидент със сноуборд и с фрийрайдър. Преди два дена имаше пострадала жена под връх Вихрен при изкачване на стената на Вихрен, на слизане се подхлъзва и пада. За радост всичко приключи доста бързо и благополучно за нея. Колегите реагираха бързо и я свалиха до хижата.Лавинната опасност в момента е много висока. Днес и утре ще има по-добри условия в планината, но от вторник се очакват нови снеговалежи, които допълнително ще усложнят обстановката.Затова планинските спасители апелират туристите да бъдат внимателни, да спазват мерките за безопасност, да отиват в планината със заредени телефони, подходящи дрехи, да се обаждат на къде предприемат изкачвания, да се движат по маркираните пътеки и най-вече да бъдат предпазливи.