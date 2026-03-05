Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Над 400 българи се прибраха тази нощ от Дубай и Абу Даби. Те кацнаха на летище "Васил Левски“. 

85 души се прибраха с правителствения самолет от Абу Даби, а други над 300 души се завърнаха от Дубай с полет на частен авиопревозвач.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски заяви вчера, че два самолета са в готовност да излетят от София за Оман и Дубай. 

ФОКУС припомня, че самолетът с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна вчера следобед. На борда са пътували 180 души. 

Извънредните полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво.