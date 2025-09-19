ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 40 000 "маркови" стоки задържаха на ГКПП "Капитан Андреево"
Най-голямото количество "маркови“ стоки е открито на 11.09.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Белгия.
Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 20 005 тениски, ризи, панталони, спортни комплекти, 13 061 чифта чорапи, 2780 боксерки и 300 мъжки ризи, всички с обозначения на световноизвестни марки.
Открити са още и 180 чифта обувки, 1615 чанти и портмонета със символи на известни марки. На следващия ден - 12.09.2025 г., при проверка на друг товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за Полша са установени 2834 текстилни артикула, носещи словни и фигуративни изображения на известни марки.
В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.
