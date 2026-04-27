Излъчване и видео записи от броенето на бюлетините след края на изборния ден са осигурени от Информационно обслужване в общо 11 635 секции или 99.83% от всички секционни избирателни комисии (СИК).

Това е с 41 секционни избирателни комисии повече в сравнение с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. и е абсолютен рекорд от въвеждането на видеонаблюдението. Записи липсват едва от 19 секционни избирателни комисии. Цялата информация и записите са качени и публично достъпни онлайн на адрес https://evideo.bg.

Платформата за видеонаблюдение, която се поддържа от Информационно обслужване, e посетена от над 310 000 потребители след края на изборния ден, което показва 164% по-голям интерес, спрямо предходните избори. Общо 11 493 секционни избирателни комисии са излъчвали на живо броенето на бюлетините след края на изборния ден, което също е рекорд от въвеждането на видеоизлъчването и видеонаблюдението.

"Екипът на Информационно обслужване приключи компютърната обработка на протоколите и повторната им проверка в рекордно кратки срокове още на 21 април 2026 г., много преди заложените срокове в Изборния кодекс“, каза изпълнителният директор Ивайло Филипов. По думите му това са поредните избори, в които компанията изпълнява своите ангажименти към изборния процес с изключително качество и в срок.

За улеснение на секционните избирателни комисии Информационно обслужване разработи мобилното приложение еПротокол, което е предназначено за валидиране на данните от протокола на СИК и за осъществяване на граждански контрол върху работата на изборната администрация. Приложението бе свалено общо 21 000 пъти и подпомогна за драстичното намаляване на допуснатите грешки при изготвянето на протоколите от секционните избирателни комисии.

За изминалите избори Информационно обслужване разработи и представи интерактивна визуализация на методиката, по която се изчисляват изборните резултати и се разпределят мандатите между партиите, коалициите и независимите кандидати. На адрес https://results.cik.bg/ всеки гражданин може да разбере математическия процес по формирането на мандатите чрез 7 лесни и разбираеми стъпки. Представени са визуални демонстрации върху реалните резултати от изборите. За улеснение на гражданите и заинтересованите страни Информационно обслужване разработи и електронната карта на избирателните секции, на която се визуализират огромно количество данни за избирателните секции, включително и в графичен вид. На адрес https://map.cik.bg/ има подробна информация за номерата, адресите и местоположението на всички места за гласуване в страната, предварителната информация за броя на избирателите по списък, дали в секцията се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) и хартиени бюлетини или само с хартия, връзка към записите от видеонаблюдението и др. За всяка секция в страната и чужбина се визуализират и резултатите на партиите и коалициите, преминали 4%, а на ниво избирателни райони се визуализират обобщените гласове и получените мандати.