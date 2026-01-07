ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 2000 сигнала за деца в риск отчетоха от ДАЗД за 2025г.
Най-често са свързани с психическо насилие, за психосоциалното и нравственото развитие, както и риск за здравето. Висок е и броят на случаите на пренебрегване. Данните сочат също сериозен дял на риска от физическо насилие, както и случаи, в които децата са въвлечени в родителски конфликти или са изложени на родителско отчуждение. През 2025 г. са регистрирани и значителен брой сигнали, свързани с отпадане на деца от образователната система, просия, безпризорност и скитничество, както и рискове, свързани с девиантно поведение. Наред с това продължават да се отчитат тревожни случаи на риск от сексуално насилие, ранно съпружеско съжителство и ранно майчинство.
През 2025 г. на Националната телефонна линия за деца са проведени 19 408 консултации с деца, младежи и възрастни, търсещи съдействие и информация. Данните показват, че момчетата се обаждат по-често от момичетата, но процентът на сигнали за риск сред обажданията е по-висок при момичетата.
Тийнейджърската възраст между 13 и 17 години е най-често срещаната група, която търси подкрепа или помощ на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД. Трудностите в общуването, както между връстници, така и с възрастни продължава да е една от основните причини, децата да търсят консултация и съвет.
Нерядко има случаи на деца, които се свързват редовно с консултантите и споделят развитието на ситуацията, за която са потърсили съвет и подкрепа, както и да споделят за различни преживявания, които продължават да ги тревожат. В продължение на няколко месеца дете намира спокойствие и помощ в разговорите с консултантите на Линията. Обажданията започват след като изпада в емоционална криза, провокирана от усещане за несправедливост и тормоз в училище. Разказва за системен тормоз от връстници и чувство на изолация, за трудности в общуването и с близките си. В този момент консултантите успяват да намалят напрежението и да предложат подходящи начини за справяне с насилието и изолацията, като следват редица разговори, в които детето обяснява, че започва да споделя по-лесно и да се чувства по-спокойно и уверено.
"Да се научим да чуваме децата е едно от най-големите предизвикателства пред нас, възрастните. Това прави Националната телефонна линия 116 111 на ДАЗД и чат приложението толкова важни, защото често не само децата, но и техните родители, близки, професионалистите, които работят с тях имат необходимост от консултация, от подкрепа, а понякога и само от един разговор. Цялото общество сме длъжници един към друг и най-вече към децата ни, че все още не умеем да споделяме, да се чуваме, да се поставяме на мястото на другия“, каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.
За изминалата 2025 г. на чат приложението към НТЛД 116 111 са реализирани близо 1000 консултации. Онлайн консултация предпочитат предимно децата най-вече във възрастовата група 14 г. – 16 г. Чат приложението е на разположение на децата всеки ден от 8:00 до 20:00 часа. То е достъпно чрез официалната интернет страница на НТЛД www.116111.bg
