Íàä 200 ó÷åíèöè è ó÷èòåëè âúâ Âàðíà ñà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:26 / 28.10.2020Êîìåíòàðè (4)49
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Âàðíåíñêèòå ãèìíàçèñòè è òåõíèòå ïðåïîäàâàòåëè, êîèòî ñëåäâàùèòå äâå ñåäìèöè ùå ñå îáó÷àâàò îíëàéí, íÿìàò ïðîáëåì ñ óñòðîéñòâàòà.

"Â ìîìåíòà ñìå ìíîãî ïî-ïîäãîòâåíè îò ïðîëåòòà. Äèðåêòîðèòå è ïåäàãîãè÷åñêèòå êîëåêòèâè ïîëàãàõà íåèìîâåðíî ìíîãî óñèëèÿ çà òîçè ìîìåíò, òúé êàòî âñè÷êè íèå îò 15 ñåïòåìâðè î÷àêâàõìå, ÷å òîâà âñå íÿêîãà ùå ñå ñëó÷è". 

Õðèñòîâà êîìåíòèðà è âúçìîæíîñòòà âñè÷êè ó÷åíèöè äà ïðåìèíàò íà îáó÷åíèå â åëåêòðîííà ñðåäà.  

"Âñè÷êè ñìå ñ íàãëàñà, ÷å äî òîçè ìîìåíò âåðîÿòíî ùå ñå ñòèãíå, íî â êðàéíà ñìåòêà òîâà ãî ðåøàâàò ìåäèöèíñêèòå âëàñòè". 

Äâå ãðóïè â äåòñêè ãðàäèíè ñà áèëè ïîñòàâåíè ïîä êàðàíòèíà ïðåç ïîñëåäíèòå äíè. Ñëó÷àèòå â çàáàâà÷íèöèòå ñà ìàëêî çàðàäè ìåðêèòå, êîèòî ïåðñîíàëúò è ðîäèòåëèòå ñúâåñòíî ñïàçâàò, ñìÿòà Ëèëèÿ Õðèñòîâà. 

"Àêî äåöàòà äðàñòè÷íî íàìàëåÿò è èìà ìíîãî çàáîëåëè, ùå äåéñòâàìå ñïîðåä ñèòóàöèÿòà. Ìèñëÿ, ÷å íÿìà äà ñå ñòèãíå äî òîòàëíî çàòâàðÿíå". 

Ðîäèòåëèòå íà äåöà â ïðåäó÷èëèùíà âúçðàñò ùå ìîãàò äà ãè ñïèðàò îò ïîñåùåíèÿ â äåòñêèòå ãðàäèíè ïî äîìàøíè ïðè÷èíè. Â ìîìåíòà ñå ïîäãîòâÿ êìåòñêà çàïîâåä, êîÿòî ùå ïîçâîëè òàçè âúçìîæíîñò.




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