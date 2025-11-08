Над 110 000 подписа за забрана на клетките за телета: Животновъди, депутати и обществени организации обсъждат промяната

© Фокус Темата за забраната на клетките за телета предизвика огромен обществен интерес и вече събра над 110 000 подписа. Петицията бе внесена в Народното събрание и се нарежда сред петте най-големи граждански кампании в България. В предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ обсъдихме различните аспекти на темата със Стефан Димитров от организацията "Невидими животни“, депутатът Габриел Вълков от БСП-"Обединена левица“ и Господин Иванов от Карнобатско, който вече е премахнал клетките във фермата си.



Гласът на фермера: "Телетата трябва да растат свободни, здрави и щастливи“



Господин Иванов е сред малкото фермери у нас, които вече премахват клетките за телета. "За да си добър животновъд, трябва да обичаш животните. Когато ги обичаш, се стараеш да им осигуриш най-доброто. Това е бъдещето на отглеждането на телетата“, сподели той.



Фермерът направи аналогия с промените в доенето на животните през последните десетилетия: "Преди 30-40 години централният млекопровод беше революция, после дойдоха доилните зали, а сега – роботи за доене. По същия начин е и с отглеждането на телетата – досега ги отглеждахме отделно, в клетки, за да не се разболяват, но бъдещето е груповото отглеждане.“



Иванов подчерта, че то върви ръка за ръка с изкуственото доене и т.нар. роботи, "изкуствена майка“ – система, която осигурява храна и грижа за телетата.



Етапът на промяната във фермата



"Още преди 10 години започнах да поставям дървени прегради в къщичките за телета. Сега премахваме преградите и създаваме пространство, където телетата могат да се движат и да играят“, разказа фермерът.



Той добави, че благодарение на подкрепата на Стефан Димитров и на програма за финансиране на алтернативно отглеждане на телета, вече може да се кандидатства за проектни средства: "Алтернативното отглеждане носи допълнителни точки за проектите и така има голям шанс те да бъдат одобрени. Съветвам колегите ми да следват този пример.“



Иванов отбеляза, че интересът сред други фермери расте: "Имам колега, който наскоро също постави робот за телета и се чуди защо не го е направил по-рано. Когато животните се чувстват по-добре, растат по-щастливи и боледуват по-малко. Това е печелившо както за тях, така и за фермерите.“



Господин Иванов изрази благодарност както към Стефан Димитров от "Невидими животни“ и към Габриел Вълков от "БСП-Обединена левица“, така и към всички, които движат каузата напред.



Обединени за промяната



"Заставам зад тази кауза, за да могат телетата да живеят един нормален живот – не в клетка, а на групи, да се отглеждат заедно и да израснат щастливи. Така те ще дават по-добро мляко и месо. Идеята е, че това помага както за обществото, така и за самите животни“, обясни народният представител Габриел Вълков.



"Не само за животните – това е добре и за фермерите. Надявам се в бизнеса и в живота все по-често да сме на страната на доброто. Рядко се случва, но дай Боже да бъде все по-често“, добави на свой ред собственикът на ферма Господин Иванов.



Вълков също изрази надежда съвместните усилия да продължат: "Би трябвало всички да сме от правилната страна. Надявам се и другите народни представители да мислят така.“



Стефан Димитров, "Невидими животни“: "Клетките са жестоки и остарели“



Стефан Димитров отбеляза, че инициативата е подкрепена от хиляди граждани, което изпраща ясен сигнал към политиците. "Присъствието на над 100 000 подписа в парламента е силен знак. Хората вече не искат жестокостта да бъде нормализирана във фермите“, каза той.



Димитров обясни, че отглеждането на телета в клетки е "остаряла и жестока технология, при която телетата се откъсват от майките си и са затворени в пространства едва по-големи от телата им, често неспособни да се обърнат. Това причинява физическо и психическо страдание, защото телетата, подобно на човешките бебета, имат нужда да се движат и социализират. Днес науката показва, че това е ненужно и няма оправдание за подобно отношение към беззащитните същества“.



Габриел Вълков, БСП-ОЛ: "Парламентът трябва да подкрепи каузата“



Вълков също подчерта значението на петицията: "Става дума за над 110 000 подписа. Аз също съм един от подписалите се. Много народни представители също са подкрепили инициативата. Това е ясен сигнал, че трябва да се прояви разум. Отглеждането на телета в по-добри условия е важно не само за животните, но и за хората – за качеството на млякото и месото. Вярвам, че обществото и парламентаристите ще осъзнаят значението на тази тема.“



На въпрос защо подкрепя каузата, депутатът отговори: "Най-малкото, защото сме хора. И като такива трябва да сме състрадателни и съпричастни към проблемите на другите – не само на хората, но и на животните. Идеята за равенство и нормално общество включва и животните, които също трябва да живеят нормално. Не можем винаги да гледаме само собственото си его.“



Изслушването в парламента се очаква през втората половина на ноември, а каузата ще бъде представена в Комисията за прякото участие с председател Росица Кирова.



"Надявам се законопроектът да бъде приет до пролетта“, обясни Габриел Вълков.



По отношение на подкрепата за фермерите при преход към свободно отглеждане на телета, депутатът каза: "Ролята на държавата е да застане зад фермерите и да им помогне финансово, ако преходът изисква средства. Това ще гарантира, че нито фермерите, нито животните, нито обществото ще бъдат ощетени, и ще се постигне по-справедливо общество.“



Защо депутатите трябва да обърнат внимание



"Преди всичко, защото те са народни представители и представляват хората. В случая обществото дава ясен мандат на Народното събрание. 110 000 подписа не се внасят всеки ден – за сравнение, някои партии имат по-малко гласоподаватели, отколкото има подписали тази петиция. Това не бива да се пренебрегва“, обясни Стефан Димитров.



"Освен това, 76% от българските граждани подкрепят забраната на клетките за телета. Имаме рядък момент, в който не само обществото, не само организациите за защита на животните и науката, но и самият бизнес – животновъдите – подкрепят промяната и са готови да я въведат“, изтъкна той.



"Разбира се, винаги ще има група, която ще се противопоставя, често поради предразсъдъци или нежелание да приеме, че вече има по-добър начин за отглеждане на телета. Но фактите са ясни: старите методи вече не са нужни, няма оправдание за тях и развитието не може да се спира заради малцина, които искат всичко да остане както е било“, убеден е Димитров.



Необходимата промяна



И тримата събеседници се обединиха около идеята, че промяната е необходима както за доброто на животните, така и за икономическата полза за фермерите.



"Мисля, че темите за животните са добър лакмус за степента за развитие на нашето общество. За това какви хора изобщо сме. Мисля, че това не е тема, която може да се отхвърля с лека ръка. Напротив – това е въпрос, с който ясно да покажем, че има недвусмислена позиция на обществото. Защото е морален въпрос“, заяви Стефан Дититров



Габриел Вълков добави: "Трябва да сме състрадателни – не само към хората, но и към животните. Този закон ще покаже доколко реално сме готови да бъдем добри хора.“



Фермерът Господин Иванов обобщи: "Няма да стане с магическа пръчка за седмица или месец, но в следващите месеци и години най-вероятно това ще се случи повсеместно. Важното е да започнем от днес.“



Възможната промяна



Темата за забраната на клетките за телета показва, че промяната е възможна както на местно, така и на законодателно ниво. Реални фермерски примери, подкрепата на неправителствени организации и политическата воля могат да доведат до подобряване на условията за живот на телетата в България.