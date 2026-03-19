11 728 ученици в 1588 български училища са получили допълнителна подкрепа за личностно развитие в третата години от стартирането на проекта "Успех за теб“, насочен към приобщаване на ученици от уязвими групи и с изявени дарби в образователната система.Това стана ясно по време на работна среща на екипа за управление на проекта в МОН с ръководител Пенка Иванова.Основната цел на проекта от стратегическо значение за ЕС е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. Затова по проекта се провеждат допълнителни часове с деца, които имат трудности по различни предмети, за да се повишат резултатите им, работи се с родители от уязвими групи, организират се събития, които подпомагат развитието и изявите на талантите в изкуствата, науката и спорта.На третата година от изпълнението на операцията в 1523 училища има групи за допълнителна работа с ученици от уязвими групи, а в 219 - за подкрепа на деца с изявени дарби, а 154 училища участват в дейности и за двете целеви групи.През първите две години на проекта 16 960 ученици са участвали в най-различни занимания по интереси.Учители и специалисти са работили с ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.От началото на проекта до 17 март 2026 г. са обучени 611 педагогически специалисти, за да могат да идентифицират индивидуалните потребности на всяко дете, за да се помогне правилно за личностното му развитие, включително и чрез кариерно ориентиране.Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи и намаляване дела на преждевременно напусналите училище са специфичните цели на проекта. Към момента по проекта са назначени 1 281 образователни медиатори, 185 социални работници, 179 психолози, 81 помощник на учителя, 63 ресурсни учители, 12 педагогически съветници, 125 логопеди и един слухово речев рехабилитатор.От стартирането на дейностите са проведени 284 между училищни изяви. В момента регионалните управления на образованието в страната организират публични форуми под надслов "Аз успявам“, в рамките на които чрез състезания, игри, спектакли, концерти и други форми родители и общественост виждат резултатите от осигурената подкрепа за техните деца.Проект "Успех за теб“ е финансиран от Програма "Образование“ 2021-2027 г. и съфинансиран от ЕС.