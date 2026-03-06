ЗАРЕЖДАНЕ...
Национално съвещание на МВР заради предстоящите избори
©
Съвещанието ще се проведе днес, 6 март, в сградата на Главна дирекция "Национална полиция“.
Ще присъстват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и административни, ОДМВР и СДВР.
Целта на срещата ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и реакцията при постъпващи сигнали.
Още по темата
/
Социолог от "Алфа Рисърч": 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП
05.03
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
04.03
Още от категорията
/
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
10:21
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.