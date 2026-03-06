МВР ще проведе Национално съвещание във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.Съвещанието ще се проведе днес, 6 март, в сградата на Главна дирекция "Национална полиция“.Ще присъстват политическото и професионалното ръководство на МВР, директорите на главни дирекции и административни, ОДМВР и СДВР.Целта на срещата ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и реакцията при постъпващи сигнали.