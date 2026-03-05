ЗАРЕЖДАНЕ...
Националният авиопревозвач анулира полети от и до Тел Авив до началото на следващата седмица
Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.
Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 от и до Тел Авив, планирани за изпълнение до 9 март включително, ще бъдат уведомени своевременно.
Пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си (full refund) или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет.
Припомняме, че още през уикенда, когато беше поставено началото на сериозния конфликт в Близкия изток, една от нискотарифните авиокомпании - Wizz Air - преустанови полетите си до Израел до 7 март включително.
