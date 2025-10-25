Национална асоциация за приемна грижа: 315 приемни семейства са без настанени деца, което показва неизползван капацитет на системата

© Днес, 25 октомври, се отбелязва Денят на приемната грижа и приемния родител. Той е посветен именно на хората, които доброволно и с професионална отдаденост приемат в домовете си деца, лишени от родителска грижа. Денят се отбелязва в България от 2012 г. по инициатива на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).



Символиката на този ден е свързана с признание към приемните родители - хората, които осигуряват топлина, сигурност и шанс за ново начало на деца, преживели изоставяне, насилие или загуба. Денят на приемната грижа и приемния родител не е официален държавен празник, но е важен обществен сигнал, както и напомняне, че приемната грижа е не просто мярка за закрила на детето, а акт на човечност и гражданска отговорност.



По данни на Агенцията за социално подпомагане, към 30 септември 2025 г. в България са настанени 1498 деца в приемни семейства. В страната има общо 1582 приемни родители, от които 1578 са професионални и 4 – доброволни. В същото време 315 приемни семейства са без настанени деца, което показва сериозен неизползван капацитет на системата.



Сред областите с най-много приемни родители са Варна (111), Хасково (96), Пазарджик (90), Плевен (90), Шумен (87) и Монтана (81), докато най-нисък е броят им в Силистра (13), Ямбол (20), София-област (20) и София-град (29). Най-голям брой семейства без настанени деца се отчитат в областите Търговище (43), Пазарджик (22), Габрово (16), Разград (16), Монтана (14), Кърджали (13) и Шумен (11). Това съобщиха от НАПГ.



По повод днешния ден Националната асоциация за приемна грижа подчертава, че системата е стабилна, но без развитие. Според организацията липсата на дългосрочна стратегия и ефективна координация водят до застой, а от това страдат и децата, и приемните родители.



Като сериозен проблем се откроява и липсата на устойчиви мерки за младите хора, напускащи приемната грижа, които често остават без дом, работа и подкрепа в първите си стъпки към самостоятелен живот.