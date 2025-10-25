Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Национална асоциация за приемна грижа: 315 приемни семейства са без настанени деца, което показва неизползван капацитет на системата
Автор: Елена Николова 09:57Коментари (0)92
©
Днес, 25 октомври, се отбелязва Денят на приемната грижа и приемния родител. Той е посветен именно на хората, които доброволно и с професионална отдаденост приемат в домовете си деца, лишени от родителска грижа. Денят се отбелязва в България от 2012 г. по инициатива на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).

Символиката на този ден е свързана с признание към приемните родители - хората, които осигуряват топлина, сигурност и шанс за ново начало на деца, преживели изоставяне, насилие или загуба. Денят на приемната грижа и приемния родител не е официален държавен празник, но е важен обществен сигнал, както и напомняне, че приемната грижа е не просто мярка за закрила на детето, а акт на човечност и гражданска отговорност.

По данни на Агенцията за социално подпомагане, към 30 септември 2025 г. в България са настанени 1498 деца в приемни семейства. В страната има общо 1582 приемни родители, от които 1578 са професионални и 4 – доброволни. В същото време 315 приемни семейства са без настанени деца, което показва сериозен неизползван капацитет на системата.

Сред областите с най-много приемни родители са Варна (111), Хасково (96), Пазарджик (90), Плевен (90), Шумен (87) и Монтана (81), докато най-нисък е броят им в Силистра (13), Ямбол (20), София-област (20) и София-град (29). Най-голям брой семейства без настанени деца се отчитат в областите Търговище (43), Пазарджик (22), Габрово (16), Разград (16), Монтана (14), Кърджали (13) и Шумен (11). Това съобщиха от НАПГ.

По повод днешния ден Националната асоциация за приемна грижа подчертава, че системата е стабилна, но без развитие. Според организацията липсата на дългосрочна стратегия и ефективна координация водят до застой, а от това страдат и децата, и приемните родители.

Като сериозен проблем се откроява и липсата на устойчиви мерки за младите хора, напускащи приемната грижа, които често остават без дом, работа и подкрепа в първите си стъпки към самостоятелен живот.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: