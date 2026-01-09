ЗАРЕЖДАНЕ...
Началникът на отдел "Борба с наркотрафика": Преди години трафикантите бяха предимно слабообразовани хора, сега са интелигентни, а това затруднява работата ни
По думите му наркотичното вещество е на стойност малко над 6 млн. евро и е открито в товара, между легалната стока – 5 сандъка с над 600 пакета с марихуана.
"Всеки ден се натъкваме на нови и интересни укрития, със сигурност ролята на трафикантите е по-лесна, отколкото нашата. За нас е важно да налучкаме по какъв начин ще бъдем изненадани, тъй като наркотрафикантите проучват какви са слабостите на различните пунктове, на различните държави. Един от методите е преминаването на голям празник, в случая на Богоявление“, коментира пред bTV Бакалов.
Той обясни, че камионът е пътувал от България за Турция: "В Близкия изток благосъстоянието на хората позволява по-скъпи наркотици да се търсят. В Леванте изразиха притеснение, че през последните години кокаинът навлиза и там. Марихуаната и метамфетаминът са търсени вече и в тези региони, не само в Европа. Пазарът в Турция е огромен, туристическият поток също“.
Бакалов коментира, че динамиката в трафика на наркотици се е променила значително през последните 20 години. Профилът на трафикантите по високите етажи също не е същият.
"Преди години това бяха предимно слабообразовани хора, сега са интелигентни хора – с широк поглед над много неща. Това естествено затруднява работата на правоохранителните органи в глобален аспект. Отразява се и на масовата употреба и разнообразието на наркотични вещества“, каза още той.
Според него всички наркотични вещества са опасно, но употребата на фентанил е особено рискова. При него смъртните случаи са изключително висок процент и използването му е "игра на руска рулетка“.
