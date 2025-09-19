ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазини
Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при представянето днес, 19 септември, на данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница през август.
От средата на тази година конфедерацията следи цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване.
През юли данните показаха две отклонения – големи надценки на продуктите от борсата до щанда в магазина и по-ниски цени в малките търговски обекти, отколкото в големите вериги.
И през август като цяло в малките търговски обекти продължава да се наблюдава поддържане на по-ниски цени спрямо веригите. Средно тази разлика е в диапазона 2 – 12 процента.
"10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазини. Това е пореден месец без обяснение защо е така“, коментира Димитров. Той посочи, че няколко стоки трайно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирши, яйца, домати. Кренвиршите например са с около 1,60 лева по-скъпи в търговските вериги, отколкото в малките магазини. Оризът пък е сред стоките, които са по-евтини в големите магизини. В същото време обаче надценката при него, докато стигне до магазините, е 60 процента. На едро килограм ориз е 3,32 лв., а на дребно – 5,25 лв.
Най-сериозна разлика между цените на едро и дребно има при краставиците. Борсовата им цена е 2,15 лв./кг, а на дребно струват средно 3,65 лв. От всички наблюдавани стоки краставиците са поскъпнали най-много през август на месечна база – с 10 процента. Сравнението на цените, обявявани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и средните на дребно показва, че над 50 процента е надценката освен на краставици и ориз и на прясно мляко, сирене, яйца, домати, картофи, ябълки и боб.
Като цяло за месец увеличение има на цените на 10 от наблюдваните 21 стоки, четири задържат стойността, при останалите има леко движение надолу. Като цяло стойността на тази кошница се е повишила с 0,3%. По-съществена ценова динамика има при цените на плодове, продиктувано от сезонността на стоката.
Анализът за миналия месец показва още нехомогенност в ценообразуването по региони, обясни главният икономист и директор на ИССИО Любослав Костов. Брашното е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана с около 4-5% от средната цена. Този продукт е най-евтин в Пазарджик, Смолян и Разград. Свинският бут (килограм, без кост) е най-скъп във Видин, Велико Търново и София. Цените на картофите са най-високи в Добрич, Перник и Бургас. Кренвиршите са най-скъпи във Видин, Смолян и София.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: