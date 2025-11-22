Поредна фишинг атака към клиентите на Първа инвестиционна банка. Не се подлъгвайте и не кликвайте на подканата "влезте сега"."Фокус" публикува имейлт от името на банката, който е дело на хакери, а не на банковата институция. Той гласи:Здравейте,Няма да можете да използвате акаунта си, докато не активирате новата система за сигурност, която осигурява подобрена сигурност за вашите транзакции.Ако необходимото действие (актуализация на сигурността, проверка на данните) не бъде извършено в рамките на 24 часа, акаунтът ви ще бъде блокиран и вече няма да можете да извършвате транзакции или да теглите пари в брой от банкомати.След текстовото съобщение следва покана за влизане, уж с цел оправяне на проблема. Не го правете!Запомнете, че банките никога не искат от вас чрез имейл да споделяте лична информация! Това правят само хакерите, които гледат да се доберат до сметките ви.