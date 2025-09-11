ЗАРЕЖДАНЕ...
|На първо четене в комисия: НСО вече няма да осигурява транспорт на президента
Промените бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и сегашен народен представител от ДПС-Ново начало Калин Стоянов.
Те са свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това става чрез отмяна на т.14 в чл.14, ал.1 от закона. Точката бе приета с осем гласа "за", един "против" и трима "въздържал се".
По време на заседанието Калин Стоянов каза, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е "напълно ненужна привилегия".
"Подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, но не и за администрацията на Народното събрание или Министерския съвет", допълни той.
Стоянов обясни, че служителите от администрацията също не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт.
"Фокус" припомня, че началото на този дебат започна във Варна в началото на миналия месец, когато президентският кортеж е наброявал "четири леки автомобила, два джипа, един микробус и полицейски ескорт, който блокирал улици и светофари“.
Тогава Стоянов определи кортежа на президента като "достоен за велик диктатор".
