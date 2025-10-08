Новини
На първо четене: Парламентът въведе нов учебен предмет
Автор: Георги Кирилов 16:57Коментари (0)40
© Булфото
На първо четене Народното събрание прие измененията в Закона за предучилищното и учебното обучение, с които се вкарва новият образователен предмет " Добродетели и религии “.

С промените се въвежда нов учебен предмет "Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация "ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.

Предложението бе одобрено с 169 гласа " за “, 3 " срещу “ и 28 " въздържали се “.

В пленарната зала бяха регистрирани общо 200 народни представители.

Гласуването по партии бе разпределено по следния начин:

Герб-СДС – 64 " за “

ПП–ДБ – 0 " за “, 3 " срещу “, 21 " въздържали се

“Възраждане" – 32 " за “

"ДПС–Ново начало"– 22 " за “

БСП–Обединена левица – 15 " за “

"Има подобен народ" (ИТН) – 17 " за “

"Алианс за права и свободи"(АПС) – 9 " за “

МЕЧ – 6 " за “

Величие – 7 "въздържали се“

Нечленуващи в парламентарна група – 4 "за“

Трите законопроекта – на Министерския съвет, на " Продължаваме промяната “ и на " Демократична България “ – бяха обединени преди гласуването.

