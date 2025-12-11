Сподели close
Комисията по енергетика прие законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г. на първо четене. Това се случи с 11 гласа "за", 4 гласа "против" и един глас "въздържал се".

"Заложените приходи в бюджета на Министерството на енергетиката са 193 милиона евро, а разходите са 41 милиона което означава, че МЕ е един от донорите на държавния бюджет от гледна точка на това, че събира повече приходи, отколкото са му разходите", каза енергийният министър Жечо Станков.

По думите му в частта енергетика бюджетът отговаря на това, което ведомството е подало.

"Заложено е повишаването на приходите от концесии, заложени са средства за държавни гаранции за осъществяване на ключови проекти от държавните дружества като "Булгартрансгаз", Националната електрическа компания и Българския енергиен холдинг", каза още Станков.