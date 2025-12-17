ЗАРЕЖДАНЕ...
На първо четене: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета
© Фокус
Той бе приет на първо четене със 149 гласа "за", "против" 38, 12 се въздържаха. След това председателят на бюджетна комисия Делян Добрев поискаха да бъде гласуван и на второ четене, което народните представители приеха.
Председателят на Народното събрание Рая Назарян поиска един часа почивка между първо и второ четене. В 14:30 народните представители се връщат в зала да гласуват бюджета на второ четене.
Още по темата
/
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка
12:43
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
16.12
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми!
15.12
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
15.12
Още от категорията
/
Президентът на КНСБ за предстоящия протест: По-добре да се седне и да се коригира крадливия бюджет
14:52
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
11:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.