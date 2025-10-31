ЗАРЕЖДАНЕ...
|На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
Предложението бе прието със 135 гласа "За".
Предложението бе внесено от управляващото мнозинство и "ДПС-Ново начало" в четвъртък вечерта, а в петък вече бе в дневния ред за гласуване. Целта според вносителите от управляващото мнозинство - да се ограничи спекула на пазара и ръст в цените, подобно на случващото се в Сърбия.
"Виждате създалата се ситуация във всички държави около нас - цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира с конкретната геополитическа обстановка - затова, за да предотвратим такава спекула и за да гарантираме нормалния икономически ритъм в страната, внасяме тази временна мярка за износа на дизел и авиационно гориво. В проекта на решение даваме гъвкавост на директора на Агенция "Митници", ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на "Неохим", да разрешава износа по своя преценка на определени продукти", заяви по-рано през деня депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.
"Фокус" припомня, че решението идва след като САЩ наложиха санкции на руския частен петролен гигант "Лукойл", който притежава и рафинерията в Бургас.
