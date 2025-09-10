ЗАРЕЖДАНЕ...
|На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането на методиката за дялово разпределение на енергията
На всички професионалисти е ясно, че каквато и методика да бъде предложена и приета тя може да търпи критики по един или друг принцип или компонент, но прилагана с консенсус в дадена етажна собственост тя изпълнява предназначението си съгласно Закона за енергетиката, което е и нейната роля.
Дълбоко сме убедени, че целта на това мероприятие на ВАС е отмяната на така оспорваната такса "сградна инсталация“ или като минимум нейното понижение, което във всички случаи ще ощети едни потребители за сметка на други. Това обективно е несправедливо и неминуемо ще причини обществено недоволство.
На всичко отгоре всяка новопредложена такава методика освен, че ще доведе до поскъпване на услугата дялово разпределение, изисква като минимум 30 дни за обществено обсъждане на различни нива, включително и в КЕВР, което означава, че за новия отоплителен сезон в България няма да има действаща Методика за дялово разпределение с всички последствия и хаоса причинен от това.
Експертите на БЕМФ предлагат:
1) ВАС да модифицира решението си, като го промени на "задължава МЕ в срок до края на новия отоплителен сезон да предложи една или няколко методики за дялово разпределение, които да бъдат обект на избор от абонатите – етажните собственици“, които предварително да бъдат предложени за обществено обсъждане.
2) Министерство на енергетиката да предложи промени в Закона за енергетиката, Глава "Топлоснабдяване“, в която да бъде регламентирана промяната – възможността за избор на една от предложените методики.
3) Министерство на енергетиката да възложи на фирмите за дялово разпределение в София да изготвят сравнителни анализи с фиксирани % "сградна инсталация" 30, 20, 15% спрямо изчислените от последния отоплителен сезон, което да послужи при обсъжданията и окончателното решение за избор на нова методика или запазването на сегашната. Такива анализи да бъдат извършени поотделно за следните шест типове сгради и обстоятелства: панелни, тухлени, пълзящ кофраж, с различен дял на използващите/неизползващи централно отопление, необитаеми сгради
4) Асоциацията на топлофикационните дружества в България съвместно с БЕМФ и други съпричастни организации да организират до края на годината кръгла маса, на която да запознаят обществото с важната роля на тези дружества в енергийния баланс на България и състоянието в което се намират като предложат на Правителството програма от мерки и действия за икономическото им стабилизиране.
Само тези които не могат да предположат какви тежки могат да бъдат последствията от фалити на топлофикационни дружества в страната биха подценили сериозността на проблемите.
Отказът от приложение на тези действия крие сериозни рискове от възникване на хаос в доставката и разпределението на топлинната енергия във всички топлофикационни дружества в страната.
