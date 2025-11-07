Новини
На осем отсечки по АМ "Тракия" вече ще се засича за средна скорост
Автор: Елиза Дечева 13:24
©
Още осем отсечки от републиканската ще следят за средната скорост на движение. С тях общият брой става 64.

Новите отсечки са на АМ "Тракия“ и са на територията на областите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

Участъците са: Щърково – Цалапица и Цалапица – Щърково; Радиново – Царацово и Царацово – Радиново; Царацово – Трилистник и Трилистник – Царацово; Трилистник – Опълченец и Опълченец – Трилистник.

Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. В същата секция е публикувана и обобщена карта на участъците, преминали първоначална проверка и сертифицирани от Българския институт по метрология, достъпна чрез линк.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица; Щърково – Цалапица; Цалапица – Щърково; Радиново – Царацово; Царацово – Радиново; Царацово – Трилистник; Трилистник – Царацово; Трилистник – Опълченец; Опълченец – Трилистник. 

АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево; София – тунел "Мало Бучино“; тунел "Мало Бучино“ – София.

АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово.

АМ "Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли.

АМ "Европа" (Северна скоростна тангента): Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци.

I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица.

I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно.

I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник; Пейчиново – Горна Студена; Горна Студена – Пейчиново.

I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор; Ряховците – Богатово; Богатово – Ряховците; Сопот – Голец; Голец – Сопот; Богатово – Момин сбор; Момин сбор – Богатово; Омуртаг – Пролаз; Пролаз – Омуртаг.

I-5: Тръстеник – Обретеник; Обретеник – Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш; Поликраище – Самоводене; Самоводене – Поликраище; Казанлък – Ягода; Ягода – Казанлък.

II-55: Килифарево – Въглевци; Въглевци – Килифарево.

I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица.

