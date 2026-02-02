Като сравняваме цени между държави, е добре да съпоставяме и доходите. От организацията "Антиспекула" представят цените на едно и също кафе - у нас и в Белгия.Цената у нас е два пъти по-висока, а доходите ни по-ниски."В Белгия минималната пенсия за стаж е 6 пъти по-висока от българската, а цената на едно и също кафе (вносно и за двете държави) в едни от най-големите вериги за двете страни е два пъти по-евтина там. Става дума за идентичен артикул - 1 килограм кафе на зърна", пишат от "Антиспекула"