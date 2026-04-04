Лазаровден или Лазарица е винаги в събота и се чества една седмица преди Великден. Това каза за ФОКУС д-р Ваня Йорданова – етнолог в Регионалния исторически музей "Стою Шишков“ – Смолян. Основен компонент на обредността е моминския обичай "лазаруване“.

"В родопските селища са лазарували девойки или момиченца, които са облечени в нови дрехи и с венци от цветя на главата обхождат махалите и пеят лазарски песни. С големи шарени кърпи в ръцете те играят в домовете на стопаните. Те пък ги даряват с брашно, царевица и яйца, които после се разпродават от момичетата. Често лазарските групи са водени от учителите по места“, разказа д-р Йорданова. Тя посочи, че за съжаление към средата на 20-ти век, този обичай постепенно започва да отмира в нашия край. Въпреки това и днес в село Широка лъка лазаруването се спазва и около 15 момичета ще благославят домовете за здраве.

По думите на д-р Йорданова, в Средните и Източните Родопи се забелязва и известна специфика, тъй като тук обичаят "лазаруване“ се свързва и с обичаят за дъжд "пеперуда“. "Главни участници в него са децата, които в източно и среднородопските селища се наричат лазарки. Основната обредна роля в случая се изпълнява от едно момиче-сираче, които се избира за пеперуда. То се окичва цялото в зеленина най-често бъз и под зеленината то е голо или облечено в окъсана стара риза. Приготвянето на това момиче става в двора на вдовица, откъдето го повеждат останалите участници в шествието. Те обикалят всички къщи като са посрещнати от стопаните и докато групата пее, пръскат пеперудата с вода и я даряват с брашно и с царевица. След като се обиколят всички домове, децата отвеждат сирачето на реката, палят зеленината от него и го изкъпват. Те самите също се пръскат помежду си с вода. През това време вдовицата е изпекла питка, която разчупва и раздава на децата“, посочи д-р Йорданова. Обичаят "пеперуда“ в другите селища на страната се прави по време на лятна суша, каза още етнологът.