Лазаровден или Лазарица е винаги в събота и се чества една седмица преди Великден. Това каза за ФОКУС д-р Ваня Йорданова – етнолог в Регионалния исторически музей "Стою Шишков“ – Смолян. Основен компонент на обредността е моминския обичай "лазаруване“.
"В родопските селища са лазарували девойки или момиченца, които са облечени в нови дрехи и с венци от цветя на главата обхождат махалите и пеят лазарски песни. С големи шарени кърпи в ръцете те играят в домовете на стопаните. Те пък ги даряват с брашно, царевица и яйца, които после се разпродават от момичетата. Често лазарските групи са водени от учителите по места“, разказа д-р Йорданова. Тя посочи, че за съжаление към средата на 20-ти век, този обичай постепенно започва да отмира в нашия край. Въпреки това и днес в село Широка лъка лазаруването се спазва и около 15 момичета ще благославят домовете за здраве.
По думите на д-р Йорданова, в Средните и Източните Родопи се забелязва и известна специфика, тъй като тук обичаят "лазаруване“ се свързва и с обичаят за дъжд "пеперуда“. "Главни участници в него са децата, които в източно и среднородопските селища се наричат лазарки. Основната обредна роля в случая се изпълнява от едно момиче-сираче, които се избира за пеперуда. То се окичва цялото в зеленина най-често бъз и под зеленината то е голо или облечено в окъсана стара риза. Приготвянето на това момиче става в двора на вдовица, откъдето го повеждат останалите участници в шествието. Те обикалят всички къщи като са посрещнати от стопаните и докато групата пее, пръскат пеперудата с вода и я даряват с брашно и с царевица. След като се обиколят всички домове, децата отвеждат сирачето на реката, палят зеленината от него и го изкъпват. Те самите също се пръскат помежду си с вода. През това време вдовицата е изпекла питка, която разчупва и раздава на децата“, посочи д-р Йорданова. Обичаят "пеперуда“ в другите селища на страната се прави по време на лятна суша, каза още етнологът.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.