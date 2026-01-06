Румен Радев прие почетния строй на представителните части на Българската армия и положи венец пред паметника на Незнайния войн, предаде репортер на ФОКУС.
Президентът взе участие в традиционния ритуал по водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия на пл. "Св. Александър Невски".
Водосветът бе отслужен от Негово светейшество Българския патриарх Даниил. "Св. Йоан Кръстител ни е научил: "Който има две дрехи да даде на този, който няма. Който има храна - да прави същото. Нека Бог пази всички нас и ни подкрепя", каза патриархът.
На церемонията присъстваха и председателят на Народното събрание Рая Назарян, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Столична община Васил Терзиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, лидерът на БСП Атанас Зафиров, съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски, председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев, бившият председател на парламента и депутат от БСП-ОЛ Наталия Киселова, заместник-председателят на "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев и депутатът от ДПС-НН Станислав Анастасов, народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Джейхан Ибрямов, председателят на Комисията по отбрана и депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов и др.
