Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:58Коментари (0)37
© NOVA
Започва издирване на икономически неактивните хора. За да бъдат намерени именно тези хора, за които няма данни дали са заети в сивия сектор или са извън трудовия пазар по друга причина, в Русе вече са създали междуведомствен екип. 

Николай Банчев е на 56 години, няма почти никакъв официален трудов стаж. За да се издържа, извършва строителни услуги.“Фаянс, теракот, зидария, външна изолация, вътрешна изолация, гипсокартон, всичко от строителството, самоук съм. Завършил съм 8 клас, но с течение на времето научаваш се, неволята учи", разказва той пред NOVA. 

Не вярва нито на институциите, нито на работодателите.

“Социални помощи не ползвам, с договор не съм бил на работа, защото съм ходил на някакви фирми, искат данните, телефонен номер и ти казват “Ще ви се обадим". Ако чаках това обаждане, досега нямаше как да оцелея", споделя Банчев. Затова и се захванал да помага на хора от селото и съседните населени места. След като 9 месеца бил личен асистент на майка си, но тя починала, Николай се обърнал към Бюрото по труда. 

“Те ми казват, че нямат право да ми плащат нищо, записаха ми имената и ми искаха дипломата. Аз я нямам, изгубих я, откъде да я взема? Нямам нищо, абсолютно нищо, никъде не фигурирам. Аз и да отида да се регистрирам в Бюрото по труда, те както ме водят неграмотен, за тях само отивам да се подписвам, че съм жив", коментира той.

Хора като Николай ще бъдат издирвани от междуведомствен екип с участието на 12 институции. Целта е да се установи кои са, както и какви са причините да не работят и да не търсят работа.

Йоана Терзиева, която е директор на Дирекция "Бюро по труда" Русе, обясни, че първа стъпка е идентификация. “Тъй като ние трябва да достигнем до лицето през данните които са регистрирани в базите, съответно да проверим, да отхвърлим дали то учи, или работи и след това е въпрос на контакт с лицето и въпрос на междуинституционална дейност. Може да е в сивия сектор , може да е представител на уязвима група, което е честа хипотеза", казва тя.

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им.

“Точно това е и задачата на междуинституционалния екип, затова в него влизат и колегите от социално подпомагане - да окажат подкрепа, чисто социална, каквато констатираме, че ще е нужна на съответните лица. Активираме всички мерки, с които разполагаме, така че те да бъдат активно включени в пазара на труда", казва Терзиева.

Макар и обезверен, Николай е готов да се включи в курс за повишаване на квалификацията. “Да, бих отишъл, по този начин го утвърждавам и ще имам някакво предимство, някаква привилегия", смята той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Отбелязване на Деня на Независимостта
Природни стихии
Стара Загора отбелязва 117 години Независима България
Световна черна хроника
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: