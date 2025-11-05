На 5 ноември важно е да правите няколко неща

© В сряда, 5 ноември, православните християни почитат паметта на светите мъченици Галактион и Епистима, семейна двойка, превърнала се в символ на вярност, духовна сила и любов.



Светиите Галактион и Епистима са живели през трети век в град Кесария в Палестина. Галактион е роден в езическо семейство, но в зряла възраст е бил кръстен и след това станал ревностен последовател на Христос.



Съпругата му Епистима произхожда от благочестиво християнско семейство. Още от младостта си тя се отличавала със своята доброта, скромност и любов към другите. Двойката живяла праведно, помагайки на нуждаещите се, тя се превърнала в пример за чист и верен брак.



По време на управлението на император Деций, когато започнали гонения на християни, Галактион и Епистима са били арестувани за отказ да принесат жертва на езически богове. Те били измъчвани, но не се отрекли ​​от вярата си.



Светците са били мъченически убити около 252-259 г., оставайки верни на Бога и един на друг до последния си дъх.



Какво не бива да правите на 5 ноември



Този ден се е смятал за подходящо време за пречистване на мислите и вътрешен мир, затова нашите предци са избягвали всякакви действия, които биха могли да донесат раздор или проблеми.



Започването на нови дела или подписване на важни документи също трябва да се избягва - денят не е благоприятен за вземане на сериозни решения.



Кавгата, започната на този ден, може да се проточи дълго време. Обсъждането и връзките на други хора или ревността могат да доведат до недоразумения в собствения ви брак.



Отказът на помощ на нуждаещите се също трябва да се избягва на този ден - Светиите Галактион и Епистима били почитани като покровители на добрите сърца, така че безчувствеността се смята за грях.



Църквата учи, че съпрузите Галактион и Епистима са покровители на любовта, верността и семейната хармония. Затова на този ден жените, мечтаещи за дете, се молят на светците за дара на майчинството. Неомъжените жени трябва да се помолят за щастлив семеен живот и добър съпруг, а семейните двойки се обръщат към светците с молитви за запазване на любовта, прошката и доверието.



Нашите предци вярвали, че 5 ноември "обобщава резултатите от предходните месеци“ и е време за размисъл. През този период природата утихва и хората трябва да изчистят мислите си, за да посрещнат зимата с мир в сърцата си.