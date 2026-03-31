На 1 април имен ден празнува името, носещо енергията на чувствителността
©
Аврамий е бил мюсюлманин, който се покръства в православието. След като се връща в родния си край, проповядва Христовата вяра, заради което е убит от свои сънародници. Светите му мощи се пазят в град Владимир, Русия, където е погребан с почести.
Имен ден празнуват всички, носещи името Аврам или Авраам.
Аврам от еврейски означава баща на мнозина. Енергията, която името носи, е на твърдоглавост и чувствителност.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.