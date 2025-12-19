ЗАРЕЖДАНЕ...
НЗОК ще плати надлимитната дейност на болниците за юли 2025 г. с парите за януари 2026 г.
Месечните и индикативни стойности в болнична помощ за извършената през декември 2025 г. дейност, която ще бъде заплатена през м. януари 2026 г., ще са равни на утвърдените за ноември 2025 г.
Ще бъдат направени авансови плащания към изпълнителите на ПИМП, СИМП и дентална помощ за дейността през м. декември 2025 г. в рамките на оставащите бюджетни средства за здравноосигурителни плащания след извършване на дължимите през м. декември 2025 г. плащания, предаде zdrave.net. Средствата за авансовите плащания ще са в размера на неусвоените средства по тези пера към 31 декември 2025 г.
В случай, че НАП преведат оставащите 23 млн. лева от здравноосигурителните приходи до края на годината и по СЕБРА остане неусвоен лимит към 31 декември 2025 г., те ще бъдат разпределени за разходи за персонал, издръжка на административните дейности и придобиване на нефинансови активи, като възнагражденията за персонал с включените осигуровки са с приоритет; в рамките на утвърдените по бюджета на НЗОК за 2025 г. общи средства за извършване на плащания от трансфери от МЗ и за здравноосигурителни плащания в рамките на показателите по бюджета на НЗОК за 2025 г. в частта разходи и трансфери – всичко.
