ЗАРЕЖДАНЕ...
НЗОК ще плати цялата фактурирана дейност на зъболекарите
©
След анализ на исканите плащания за този период от зъболекарите до НЗОК, беше установено, че общата сума за месеца надвишава обичайно отчитаната от съсловието дентална дейност. Данните бяха обсъдени на среща между ръководствата на обществения фонд и на Българския зъболекарски съюз (БЗС).
След прилагане на законовите правомощия на НЗОК за контрол върху разходването на публичните средства фактурираните суми ще бъдат преведени към договорните партньори.
Още по темата
/
Кристиан Вигенин: Индустриалната политика не трябва да бъде за сметка на националните бюджети за здравеопазване
20.01
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
08.01
Още от категорията
/
Заместник-министърът на здравеопазването: Недопустимо е да приемаме агресията като обикновена част от живота ни!
17:20
Президентът на Република България Илияна Йотова ще бъде гост на традиционния празник на виното в село Делчево
17:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Деян Мендев
14:16
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.