ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НЗОК с важна информация за изследванията, които се покриват по линия на здравното осигуряване
Какво означава "диспансеризация“
Пред NOVA NEWS Георгиева обясни, че диспансеризацията представлява наблюдение на пациенти с хронични заболявания от определен специалист. Това е регламентирано в наредба на Министерството на здравеопазването, където са описани броят на прегледите, изследванията и необходимите консултации за всеки тип заболяване.
При пациентите с хашимото диспансеризиращ лекар е ендокринологът, който следи болните до края на живота им. Насочването към специалист става чрез личния лекар, а пациентът има право сам да избере своя ендокринолог, без значение от населеното място. Ако прецени, може да смени наблюдаващия си лекар по всяко време с ново направление.
Хормоналните изследвания, които НЗОК покрива при това заболяване, включват FT4, TSH и анти-TPO (MAT). Пациентите имат право на два прегледа годишно при ендокринолог, който проследява не само ендокринната, но и сърдечно-съдовата, нервната и храносмилателната система.
При хипофункция на щитовидната жлеза наблюдението се извършва от общопрактикуващ лекар, а при тиреотоксикоза – от ендокринолог за период от 10 години. Изследванията включват FT4, TSH и холестерол, а при тиреотоксикоза се добавя и кръвна захар.
Проследяване при лупус
По думите на експерта пациентите с лупус се наблюдават пожизнено от ревматолог, като имат право на два прегледа годишно. Извършват се изследвания на кръвна картина, СУЕ, фибриноген, ГГТ и урина, както и задължителна консултация с дерматолог, тъй като заболяването може да има и кожна форма.
Изследвания за остеопороза
НЗОК заплаща изследвания за маркер на костно разграждане, използван за диагностика на остеопороза, като за това може да насочи ендокринолог или друг специалист.
Освен това касата покрива остеодензитометрия, но само за пациенти с трансплантирани органи, хиперпаратиреоидизъм, хипогонадизъм и при патологична фрактура вследствие на остеопороза. В останалите случаи изследването се заплаща от пациента.
Ендометриоза – проследяване и изследвания
Пациентките с ендометриоза се наблюдават от акушер-гинеколог до оздравяване. По линия на здравната каса се полагат два гинекологични прегледа с ултразвук годишно, както и кръвни и уринни изследвания.
Уточнение за здравноосигурените лица
Цветанка Георгиева напомни, че само здравноосигурени пациенти могат да се възползват от безплатните прегледи и изследвания, предоставяни по линия на НЗОК. Тя призова зрителите да следят редовно здравноосигурителния си статус и да се информират за правата си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: