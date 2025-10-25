Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
НЗОК с важна информация за изследванията, които се покриват по линия на здравното осигуряване
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:12Коментари (0)70
© NOVA NEWS
Експертът от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Цветанка Георгиева разясни какви медицински изследвания и прегледи се покриват по линия на здравното осигуряване за пациенти, страдащи от хашимото, лупус, ендометриоза и остеопороза. 

Какво означава "диспансеризация“

Пред NOVA NEWS Георгиева обясни, че диспансеризацията представлява наблюдение на пациенти с хронични заболявания от определен специалист. Това е регламентирано в наредба на Министерството на здравеопазването, където са описани броят на прегледите, изследванията и необходимите консултации за всеки тип заболяване.

При пациентите с хашимото диспансеризиращ лекар е ендокринологът, който следи болните до края на живота им. Насочването към специалист става чрез личния лекар, а пациентът има право сам да избере своя ендокринолог, без значение от населеното място. Ако прецени, може да смени наблюдаващия си лекар по всяко време с ново направление.

Хормоналните изследвания, които НЗОК покрива при това заболяване, включват FT4, TSH и анти-TPO (MAT). Пациентите имат право на два прегледа годишно при ендокринолог, който проследява не само ендокринната, но и сърдечно-съдовата, нервната и храносмилателната система.

При хипофункция на щитовидната жлеза наблюдението се извършва от общопрактикуващ лекар, а при тиреотоксикоза – от ендокринолог за период от 10 години. Изследванията включват FT4, TSH и холестерол, а при тиреотоксикоза се добавя и кръвна захар.

Проследяване при лупус

По думите на експерта пациентите с лупус се наблюдават пожизнено от ревматолог, като имат право на два прегледа годишно. Извършват се изследвания на кръвна картина, СУЕ, фибриноген, ГГТ и урина, както и задължителна консултация с дерматолог, тъй като заболяването може да има и кожна форма.

Изследвания за остеопороза

НЗОК заплаща изследвания за маркер на костно разграждане, използван за диагностика на остеопороза, като за това може да насочи ендокринолог или друг специалист.

Освен това касата покрива остеодензитометрия, но само за пациенти с трансплантирани органи, хиперпаратиреоидизъм, хипогонадизъм и при патологична фрактура вследствие на остеопороза. В останалите случаи изследването се заплаща от пациента.

Ендометриоза – проследяване и изследвания

Пациентките с ендометриоза се наблюдават от акушер-гинеколог до оздравяване. По линия на здравната каса се полагат два гинекологични прегледа с ултразвук годишно, както и кръвни и уринни изследвания.

Уточнение за здравноосигурените лица

Цветанка Георгиева напомни, че само здравноосигурени пациенти могат да се възползват от безплатните прегледи и изследвания, предоставяни по линия на НЗОК. Тя призова зрителите да следят редовно здравноосигурителния си статус и да се информират за правата си.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Мигрантски натиск към България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: