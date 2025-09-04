ЗАРЕЖДАНЕ...
|НЗОК с атрактивен подход – ще разяснява правата ни през медии, социални мрежи, дори в метрото
Всяка седмица популярни личности, подкрепящи каузата на НЗОК, ще разказват от екрана всичко, което засяга пациентите. Интервюта по актуални теми с експерти на Здравната каса също ще дават информация от радио и телевизионния ефир. Всичко най-важно ще бъде публикувано и на страниците и интернет платформите на "24 часа“. Разбира се, потребителите на НЗОК, могат да продължат да се информират за правата си и от социалните мрежи на институцията - TikTok, Facebook, YouTube, както и от официалния сайт на Здравната каса: www.nhif.bg
От средата на месеца, към средствата за информация, в столицата ще бъде добавена и мрежата на "Метрополитен“ ЕАД.
Заедно със своите регионални структури в страната, НЗОК вече провежда и срещи в домове за възрастни хора. Там експерти от институцията запознават обитателите с правата им на здравноосигурени, предоставят им информация за защита от злоупотреби, разясняват възможностите за профилактика, помощни средства, дентална помощ.
За да бъде поставена основата на трайна здравна култура сред младите, инициативите обхващат и университетите и учениците от гимназиален етап.
НЗОК обръща специално внимание и на сдвояването с приложението "Е-здраве“, където пациентите могат да открият своята медицинска информация. Тя, в ръцете на хората, е и инструмент за по-строг контрол върху системата. Институцията призовава гражданите при всяка установена нередност да сигнализират НЗОК – за да можем заедно да защитим средствата за здраве.
С всички инициативи ръководството на НЗОК подчертава своята ангажираност и стремеж да бъде близо до хората във всеки етап от техния живот. Защото, когато става въпрос за здраве - компромиси няма.
