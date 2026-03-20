Три нови лекарствени продукта ще реимбурсира НЗОК за лечение при наследствена транстиретинова амилоидоза с невропатия и кардиомиопатия и транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (див тип) в извънболничната помощ. Това реши на днешното си заседание Надзорният съвет на Здравната каса.Проектът е изготвен във връзка с решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране за включване на лекарствен продукт, принадлежащ към ново международно непатентно наименование (INN) Acoramidis; за промяна в терапевтичните показания на лекарствен продукт, принадлежащ към INN Vutrisiran и за включване на лекарствения продукт, принадлежащ към INN Eplonterseп.Предложените промени имат общ прогнозен брутен разход в рамките на 2 234 634,97 EUR за първата година при пълен годишен терапевтичен курс на всички пациенти, като не се отчита постепенното навлизане (включване) на пациентите към посочените терапии.От акад. проф. д-р Иван Миланов, главен координатор на Експертен съвет по нервни болести, и проф. д-р Мария Токмакова, главен координатор на Експертен съвет по кардиология, са постъпили положителни становища за разкриването на нови специализирани комисии по кардиология към УМБАЛ "Царица Йоанна“ – ИСУЛ, УМБАЛ "Св. Георги“ – Пловдив и УМБАЛ "Света Марина“ – Варна за включването им в изискванията на НЗОК за провеждане на лечение при див тип амилоидна кардиомиопатия в извънболничната помощ, предаде Zdrave.net.Проектът за промяна на Изискванията на НЗОК за лечението на наследствена транстиретинова амилоидоза с невропатия и кардиомиопатия и транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (див тип) в извънболничната помощ е изготвен и съгласуван с експертите на НЗОК по нервни болести и кардиология проф. д-р Ивайло Търнев – член на експертен съвет по нервни болести и ръководител на Експертния център за наследствени неврологични и метаболитни заболявания към УМБАЛ "Александровска“, и доц. д-р Мариана Господинова – началник на референтния център по сърдечни амилоидози към УМБАЛ "Свети Иван Рилски“ – София.Надзорниците са решили още да позволят медикаментът цитостатик Цисплатина 20 мг, предназначен за лечение на пациент в Интензивно отделение на УМБАЛСМ "Пирогов“, да бъде изписан от аптеката на УМБАЛ "Царица Йоанна“ – ИСУЛ и предоставен на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов“.Лекарството е предназначено за дете с авансирал туморен процес в черния дроб – най-вероятно хепатобластом или невробластом, с клиника на масивна хепатомегалия, с множество огнища, с асцит, периферни отоци, фебрилитет, предшоково състояние, с прогресивно нарастване на размерите на черния дроб и влошаване на оточния синдром в следващото денонощие.Осъществени са консултации между специалисти по детска клинична хематология и анестезиология и интензивно лечение, на които е решено, че единствената възможност за преодоляване на животозастрашаващото състояние в резултат на активно пролифериращия процес е започване на тумор-редуцираща "спасителна“ химиотерапия в спешен порядък, по витални индикации.УМБАЛСМ "Пирогов“ не разполага със структура по детска клинична онкология и хематология, поради което не може да изпише необходимите цитостатични лекарства. В същото време УМБАЛ "Царица Йоанна“ – ИСУЛ може да изпише необходимите лекарства, но не може да осигури безопасно наблюдение на пациент в декомпенсирано състояние, тъй като интензивното отделение на болницата не е адаптирано за провеждане на интензивни грижи при малки деца.Във връзка с животозастрашаващото състояние на детето и необходимостта от спешна тумор-редуцираща химиотерапия Надзорният съвет реши по изключение да бъде разрешено необходимите медикаменти да бъдат изписани от аптеката на ИСУЛ и приложени в "Пирогов“.