Отбелязваме 27 години от създаването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – институция, която вече близо три десетилетия е основен стълб на здравноосигурителната система в България. Това каза управителят на Здравната каса доц. Петко Стефановски в поздравителния си адрес.И допълни: "През тези години НЗОК измина дълъг път на развитие, промени и предизвикателства. Благодарение на усилията и професионализма на поколения служители, както и на партньорството със съсловните организации, лечебните заведения и всички участници в здравната система, успяхме да изградим механизми, които гарантират достъп на здравноосигурените граждани до медицинска помощ"."Годишнината е повод не само за равносметка, но и за признателност към всички, които със своя труд и отдаденост допринасят за функционирането и развитието на системата на задължителното здравно осигуряване. Благодаря на служителите на НЗОК в цялата страна за тяхната отговорност, експертиза и всекидневни усилия в полза на обществото", написа още управителят."Уверявам ви, че и занапред ще продължим да работим последователно за повишаване на прозрачността, ефективността и устойчивостта на здравноосигурителната система, с ясната цел – по-добър достъп до качествено здравеопазване за българските граждани. Честит 27-и рожден ден на Националната здравноосигурителна каса!"