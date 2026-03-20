Националната здравноосигурителна каса отбелязва 27 години от създаването си. По повод годишнината си НЗОК прави равносметка за развитието на здравната система у нас. От институцията припомнят ключови моменти от създаването си и очертават как се е променяла ролята ѝ през годините.На 27 години НЗОК вече има опит. Минала е през кризи, реформи и пандемия. Знае как трябва да работи и какво трябва да се подобрява. По-умна e, защото се учи от практиката. По-голяма е, защото работи за милиони хора и непрекъснато разширява обхвата на здравното осигуряване.Националната здравноосигурителна каса започва работа на 15 март 1999 г. Година по-рано се въвежда задължителното здравно осигуряване и за първи път се появява фигурата на общопрактикуващия лекар. Това е голяма реформа за българската здравна система – създава се модел, при който средствата за здраве се събират и управляват целево, за да гарантират медицинската помощ на хората.На 27 април 2000 г. е подписан първият Национален рамков договор – първият нормативен акт, създаден на консенсусна основа в системата. Той урежда отношенията между Здравната каса и съсловните организации – Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България.Това е документът, който определя правилата за работа между институцията и изпълнителите на медицинска и дентална помощ.Често казваме, че това е най-важният бюджет, защото в него са парите ни за здраве. Първият бюджет е изготвен през 2000 г. В него за здравни услуги са били предвидени малко над 257 милиона лева. Тогава, например, със Здравната каса работят едва 50 аптеки, а пациентите са имали възможност да получават лекарствата си само в областта, в която живеят. Днес наши договорни партньори са 2407 аптеки, а лекарствата могат да се получават навсякъде в страната.Първите договори с лечебните заведения за болнична помощ се включват започват през 2001 година. Първоначално се подписват договори с много малко болници и за много малко дейности, основни високоспециализирани медицински дейности и изследвания. През същата година започва и разработването на първите клинични пътеки.Днес с НЗОК работят 381 лечебни заведения за болнична помощ.В системата има 267 клинични пътеки, 48 амбулаторни процедури и 7 клинични процедури. Общият брой на договорните ни партньори – общопрактикуващи лекари е 3090. 3474 е общият брой на договорните ни партньори, изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, а 5944 са договорите за изпълнение на дентална помощ. Това показва, че мащабите на системата и че НЗОК е определящата за дейността и финансирането на почти всички лечебни заведения в страната.Дигитализацията е една от най-важните цели в управлението на здравната ни система през последните години. Дигитализацията на информационните масиви и работните процеси прави услугите по-бързи, по-прозрачни и по-достъпни за хората. Подобрява контрола. Прави го по-обективен и по-независим от човешкия фактор. Но също така и улеснява работата на лекарите, на фармацевтите. Намалява се административната тежест при отчитане на дейността. Дигиталните системи осигуряват проследимост на медицинската дейност. Това е посока, която ще продължи да се развива, защото технологиите са ключови за по-ефективна и по-достъпна здравна система.Зад работата на НЗОК стои наистина огромен обем дейност. Като пример ще посоча, че само за последната година отпуснатите над 120 000 помощни средства и съоръжения за хора с увреждания. Одобрени са над 68 000 заявления за лечение със скъпоструващи лекарства, а заповедите за лечения в чужбина за деца са над 3000. Разгледани са над 60000 заявления за лечение със скъпоструващи лекарства. Издадени са над 175 000 ЕЗОК. Същевременно на Зеления телефон на НЗОК са получени повече от 30 000 обаждания, а 1300 граждани са посетили лично приемната в Централното управление на НЗОК.Най-често питат как да сменят личния си лекар, как се постъпва в болница, как се получават лекарства, плащани от НЗОК, какви дентални услуги покрива касата или какво да направят, ако смятат, че правата им са нарушени.Зеленият телефон на НЗОК – 0800 14 800 – е една от най-динамичните точки за контакт. Обаждането е безплатно от цялата страна и това е най-бързият начин човек да получи информация или съдействие.