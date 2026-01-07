Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Сървърите на НЗОК и НЗИС работят без никакъв проблем, проблеми с достъпа до лекарства има в под 10% от всички аптеки, които са сключили договори с НЗОК. Товда заяви пред журналисти управителят на НЗОК Петко Стефановски относно сигнали за затруднения с лекарствата, заплащани изцяло или частично от Здравната каса.

"Проблемът не е централен, очевидно засяга някакъв локален проблем със софтуера, заради това още днес във всяка аптека, в която има проблем, ще влязат IT специалисти да окажат съдействие", подчерта той. 

Управителят подчерта, че е длъжен нито един български гражданин да не остане без лекарства. 

"Даваме срок до 48 часа да няма нито един гражданин в страната, който да се оплаче, че няма достъп до лекарства. Като апелирам към всички граждани, ако имат проблеми в аптека, да сигнализират на нашите телефони или на тези на Информационно обслужване, за да може да отиде на място IT специалист и да реши проблема с локалния софтуер“, добави той.