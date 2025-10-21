ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НСИ с данни за дупките в бюджетите на секторите на държавното и централното управления
Дефицитът в подсектор "Централно управление“ е в размер на -5 320 млн. лв., или -2.6% от БВП. Подсектор "Местно управление“ е реализирал дефицит от -849 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от -71 млн. лева.
Дългът на Република България за 2024 г. е в размер на 48 851 млн. лв., или 23.8% от БВП.
Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни - към 30.09. на следващата година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 878
|предишна страница [ 1/147 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: