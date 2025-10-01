ЗАРЕЖДАНЕ...
|НСИ: През миналата година у нас се родиха 53 000 бебета, но почиха близо 11 000 българи
По-висок остава дялът на жените. Мъжете са 3 095 140 (48.1%), а жените - 3 342 220 (51.9%).
През изминалата година живородените деца в страната са 53 428. А лицата до 15-годишна възраст са 901 843, или 14.0% от общия брой на населението.
Броят на починалите у нас през 2024 г. е 100 736.
Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2024 г. е 3 765 хил. души, или 58.5%, като преобладава дялът на мъжете.
В градовете живеят 4 744 111 души, или 73.7% от населението, а в селата - 1 693 249 души (26.3%).
Най-малка по население е област Видин с 70 542 души, а най-голяма е област София (столица) - с 1 295 931 души
