ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НСИ: Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 15,5% за година
Варна се изкачва на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класацията за най-бързо общо поскъпване на жилищата през второто тримесечие на годината, след като през предходното тримесечие първото място беше за Русе. Преди това начело на класацията отново беше Варна, а преди това беше Стара Загора. През второто тримесечие на годината цените на апартаментите и къщите във Варна са с 19% по-високи спрямо същия период на миналата година. Поскъпването на новото строителство във Варна е с 21,1% за година, а повишението на цените на старото строителство е със 17,8%. Тези данни на НСИ не включват продажбите в курортни комплекси.
Поскъпването на имотите в останалите пет големи града с над 120 хил. жители също е значително. Покачването на цените на жилищата в София и Пловдив, както и в Бургас и Стара Загора е много близко. Това показва, че търсенето на имоти нараства във всички големи градове на страната.
На второ място по общо поскъпване на къщите и апартаментите е София с ръст от 16,3% за година. Второто място на столицата се дължи както на повишението на цените на новото строителство с 16,8%, така и на поскъпването на старото строителство с 16% за година. София е градът с най-малка разлика между движението на цените на ново и старо строителство. Което показва, че има голямо търсене и на двата типа апартаменти.
На трето място след Варна и София по общо покачване на цените на жилищата е Пловдив с 15,7% за година, показват данните на НСИ. В града под тепетата цените на съществуващите апартаменти и къщи са нараснали с 14,2% за година, а поскъпването на новото строителство е със 17,6%. Поскъпването на новите апартаменти до голяма степен зависи от това какви жилища излизат на пазара - дали са в луксозна сграда или по-обикновена кооперация.
На четвърто място по поскъпване на имотите за година е Бургас с общ ръст на цените с 14,2%, показват данните на НСИ. Цените на новите апартаменти и къщи в града са нараснали с 6,8%, а на съществуващите жилища - с 19,4%. Бургас е градът с най-голяма разлика в поскъпването на новите и съществуващите жилища.
Петото място в класацията е за Стара Загора. Имотите в града са поскъпнали с 13,7% за година. Покачването на цените на новите жилища е с 5,9%, а при старото строителство поскъпването е със 17% за година.
На шеста позиция е Русе с повишение на цените на къщите и апартаментите със 7,4% за година. От НСИ не са обявили данни за поскъпването на новите жилища в Русе, но при старото строителство повишението на цените е с 6,4%.
Любопитно е, че в два от шестте най-големи града в страната покачването на цените на съществуващите къщи и апартаменти е по-голямо отколкото на новите. През 2020 г. във всички големи градове на страната старото строителство се представя по-добре по отношение на движението на цените. След това обаче, това се промени и сега има градове, в които поскъпването на новото строителство е по-голямо отколкото на съществуващите апартаменти.
Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 15,5% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 14,9%, а при съществуващите - с 16%. Разликата в поскъпването на новите и съществуващите жилища не е голяма. Причината за това е голямото търсене на пазара.
Само в рамките на второто тримесечие на годината лидер по поскъпване е Бургас с общо повишение на цените на имотите с 6,2%. През тримесечието новите жилища най-много са поскъпнали в София - със 7,4%, а при старото строителство най-голямо е покачването на цените в Бургас - с 6,7 на сто.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: