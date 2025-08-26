Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
Автор: Десислава Томева 16:07Коментари (0)180
© Фокус
През второто тримесечие на 2025 г. 1.3 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 67.5%, са пътували само в страната, 25.8% - само в чужбина, а 6.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. броят на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4.1%. Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 457.5 хил., или 36.3% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (73.2%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години (28.4% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания както в страната (50.6%), така и в чужбина (83.5%), са били с цел "почивка и екскурзия“.

Като самостоятелни са били регистрирани 1.6 млн., или 83.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.3%, а на тези в чужбина - 58.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна - 42.6 и 34.5%.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 296.83 лв. в страната и 858.55 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 280.95 лв. в страната и 1 234.39 лв. в чужбина.

Още по темата: общо новини по темата: 710
26.08.2025 »
26.08.2025 »
24.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/119 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
12:47 / 25.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:41 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:06 / 24.08.2025
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
09:21 / 24.08.2025
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
14:55 / 24.08.2025
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Пожари в Благоевградско
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: