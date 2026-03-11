Георги Георгиев, предаде репортер на ФОКУС.
''За'' гласуваха 95 народни представители, 30 ''против'' и 29 ''въздържал се''. Предложението бе подкрепено от ПГ на ГЕРБ - СДС, ПП - ДБ, ''БСП - Обединена левица'' и АПС.
Какво представлява проектозаконът?
Проектозаконът е разработен заедно с Европейската комисия (ЕК) и е свързан с предстоящото четвърто плащане от Национална план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Същевременно е част от процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Законопроектът предвижда въвеждането на правила за по-голяма публичност при влиянието върху политическите решения. Основната идея на проекта е да се регламентира така нареченото лобиране - опитите на фирми, организации или отделни лица да влияят върху създаването на закони и политики.
Според предложените текстове ще бъде създаден официален регистър на лобистите, в който ще трябва да се вписват хора или компании, които се опитват да влияят върху решенията на държавните институции. Това може да включва консултантски компании, бизнес организации или други структури, които защитават определени интереси.
Законопроектът предвижда също повече прозрачност при срещите между представители на властта и външни лица. Ако министър, депутат или високопоставен държавен служител провежда среща с човек или организация, които се опитват да повлияят върху законодателни решения, тази среща трябва да бъде декларирана и описана публично. В проекта се предвижда още по-голяма яснота при подготовката на закони и нормативни актове, като се изисква информация за участниците в консултациите и за организациите, които предлагат конкретни промени.
Основният аргумент на вносителите е, че подобни мерки ще ограничат скритото влияние и ще намалят риска от корупция, като направят процеса по създаване на политики по-прозрачен.
