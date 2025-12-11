ЗАРЕЖДАНЕ...
НС прие на първо четене бюджета на ДОО
©
"За" гласуваха 122, "против" 89, нямаше "въздържал се.
В дневния ред е и първото четене на новия законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година.
Основни параметри на бюджета:
-Проектобюджет на ДОО запазва осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на нивата от 2025 г., като пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по швейцарското правило с очаквано увеличение от 7–8%.
-От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата и минималният осигурителен доход ще бъдат 620,20 евро, а максималният осигурителен доход – 2300 евро.
-Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 460,17 евро, като се запазват минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 и 54,78 евро.
По време на дебатите в пленарна зала социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.
Още по темата
/
Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
10.12
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
10.12
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
Отново интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
09.12
Още от категорията
/
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
12:09
Гл. комисар Любомир Николов: СДВР задържа 57 души за срок до 24 часа, от тях – 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви
12:06
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:16
Асен Василев: Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват
09:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.