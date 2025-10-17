ЗАРЕЖДАНЕ...
|НС не работи вече трети ден - гражданите не могат да кажат проблем ли е, нямали информация
В зала присъстваха 29 депутати от "Продължаваме промяната" (ПП-ДБ), двама от БСП, и по 11 от АПС и МЕЧ.
В кулоарите опозицията заяви, че тече задкулисно разпределение на властта.
Какво смятат граждани, има ли проблем в институциите и кой управлява държавата?
Хората масово казаха, че нямат информация и не могат да отговорят, пише Bulgaria ON AIR.
Други заявиха, че са много разочаровани от нашето правителство, а същото поведение на депутатите в други държави би довело до гражданска война, "но не и в България".
"За три дена не са на автопилот", казва друг анкетиран.
