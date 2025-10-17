Новини
НС не работи вече трети ден - гражданите не могат да кажат проблем ли е, нямали информация
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:04Коментари (0)98
© Фокус
За трети пореден ден Народното събрание (НС) не успя да се събере на заседание заради липса на кворум.

В зала присъстваха 29 депутати от "Продължаваме промяната" (ПП-ДБ), двама от БСП, и по 11 от АПС и МЕЧ. 

В кулоарите опозицията заяви, че тече задкулисно разпределение на властта.

Какво смятат граждани, има ли проблем в институциите и кой управлява държавата?

Хората масово казаха, че нямат информация и не могат да отговорят, пише Bulgaria ON AIR.

Други заявиха, че са много разочаровани от нашето правителство, а същото поведение на депутатите в други държави би довело до гражданска война, "но не и в България".

"За три дена не са на автопилот", казва друг анкетиран.

