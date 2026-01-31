Сподели close
Конгресът на БСП ще се състои следващата седмица - на 7 и 8 февруари. Това решиха днес членовете на Националния съвет. На съвета бяха взети няколко решения: 

-Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари;

-Прие план за организацията на заседанието на Конгреса;

-Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса

На Конгресът трябва да се вземе важния въпрос кой ще стане лидер на левицата.