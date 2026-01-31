ЗАРЕЖДАНЕ...
НС на БСП реши: Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари
-Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари;
-Прие план за организацията на заседанието на Конгреса;
-Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса
На Конгресът трябва да се вземе важния въпрос кой ще стане лидер на левицата.
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" и "Да, България" по повод предстоящите избори
29.01
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
17:25
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022 г., а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023 г.
14:11
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
07:52
Иван Иванов: Коридорът Черно море – Егейско море има ясно измерение, свързано с по-добрата интеграция на българските региони в европейските и регионалните мрежи
30.01
