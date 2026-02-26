Андрей Гюров относно ситуацията с намиращите се на летището военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели, предаде репортер на ФОКУС.
Това е заложено като втора точка в дневния ред на народните представители.
Ще бъдат изслушвани още служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, служебния министър на отбрана Атанас Запрянов и изпълнителния директор на "Летище София“ ЕАД Иван Димитриев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ФОКУС припомня, че на 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение.
Като първа точка в дневния ред депутатите трябва да обсъдят и на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване.
