НОИ плаща днес за последен път тази година
– обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство
– обезщетения за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите, припомня ФОКУС. Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:48 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
22:14 / 22.12.2025
