НОИ съобщи на каква база ще изчислява новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
