Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. е 1933,57 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2024 г. до 30.11.2025 г. е 1835,11 лв.Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.