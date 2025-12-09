ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ съобщи базата, на която ще определя новоотпуснатите пенсии
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
