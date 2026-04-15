Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е 1005,28 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2025 г. до 28.02.2026 г. е 967,45 евро. Това съобщават от НОИ, цитирани от ФОКУС.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.