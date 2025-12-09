ЗАРЕЖДАНЕ...
НОИ: От началото на годината не сме изплащали пенсии на руски граждани, живеещи в България
©
Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости. След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата.
Националният осигурителен институт изпълнява разпоредбите на споразумението към договора между Република България и Руската федерация при постъпване на платежни ведомости с правоимащи лица и суми към тях.
Още от категорията
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
16:24
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
15:30
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано
13:45
Появиха се слухове за "спешни" родителски срещи, просветният министър заяви: Подобни твърдения са откровена лъжа!
13:37
Сдружението на здравните амбулатории се включва в протестите на БАПЗГ: Призоваваме за прекратяване на формалните обещания
12:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.